تعليق الدراسة في القصيم وحفر الباطن وعدد من محافظات الرياض
المحليات

صحيفة البلاد      5 / ذو القعدة / 1447 هـ      21 أبريل 2026

البلاد (جدة)

أعلنت إدارة التعليم بمنطقة القصيم تعليق الدراسة الحضورية اليوم  (الثلاثاء)، وتحويلها إلى دراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس منطقة القصيم.

كما قررت إدارة التعليم بمنطقة الرياض تحويل الدراسة الحضورية إلى الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي والمنصات التعليمية المعتمدة، لجميع الطلاب والطالبات، ومنسوبي ومنسوبات المدارس من الهيئتين التعليمية والإدارية في محافظات ثادق، وحريملاء، ورماح، وضرماء، ومرات، والدوادمي، والزلفي، والمجمعة، والغاط، وشقراء، وعفيف، والرين ، والقويعية.

كما أعلنت جامعة حفر الباطن تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عن بُعد اليوم الثلاثاء، في جميع كليات الجامعة بمحافظة حفر الباطن، ومحافظتي الخفجي والنعيرية، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة أبنائها الطلاب وبناتها الطالبات.

يذكر أن قرارات التعليق جاءت حرصا على سلامة الطلاب والطالبات، وذلك استنادا إلى التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

