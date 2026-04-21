تخريج دفعة جديدة من كلية الملك عبدالعزيز الحربية

صحيفة البلاد      5 / ذو القعدة / 1447 هـ      21 أبريل 2026

البلاد (الرياض)

رعى نائب وزير الدفاع الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف، حفل تخريج الدفعة الـ 84 من طلبة كلية الملك عبدالعزيز الحربية بالعيينة، وذلك نيابةً عن وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، حيث كان في استقباله رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، ورئيس أركان القوات البرية الفريق الركن فهد الجهني.

ورحّب قائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية اللواء الركن فهد القحيز، بنائب وزير الدفاع معربًا عن شكره لتشريفه حفل تخريج الطلبة، الذين أنهوا مراحل تأهيلهم العسكري والأكاديمي، وتلقّوا برامج تدريبية متقدمة شملت ميادين التدريب العسكري، ودورات المظلات والصاعقة.

وألقى كلمةَ الخريجين الرقيب أول يوسف العتيبي، أكّد فيها -أصالةً عن نفسه ونيابةً عن زملائه- جاهزيتهم للانضمام إلى زملائهم في القوات البرية، والدفاع عن الدين ثم المليك والوطن، سائلًا الله العون والتوفيق لأداء هذه المسؤولية.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلا ذلك مراسمُ تسليم راية الكلية، ثم أدّى الخريجون القسم، وإعلان النتائج، حيث كرّم بائب وزير الدفاع الطلبة المتفوقين، وتقلّد الخريجون رتبَهم العسكرية، والتُقطت الصورة التذكارية مع الخريجين، واختُتم بعزف السلام الملكي.

 

 

 

 

 

 

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

