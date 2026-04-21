 انطلاق نهائيات دوري ذيب للبادل في الرياض

هاني البشر (الرياض)

انطلقت منافسات نهائيات دوري ذيب للبادل، التي تقام على ملاعب بادل رش في مدينة الرياض، وتستمر حتى 25 أبريل الجاري، بمشاركة نخبة من أبرز اللاعبين واللاعبات على مستوى المملكة يمثلون 29 نادياً.

وجاءت هذه النهائيات بعد تصفيات أقيمت في ثلاث مناطق رئيسية؛ شملت الوسطى والشرقية والغربية، وأسفرت عن تأهل 16 فريقاً في فئة الرجال، و13 فريقاً في فئة السيدات، في ظل تنافس قوي عكس تطور مستوى اللعبة وانتشارها.

ويشارك في البطولة 320 لاعباً ولاعبة، ما يعكس اتساع قاعدة ممارسي رياضة البادل في المملكة، والإقبال المتزايد عليها في مختلف المناطق.

وتبلغ قيمة جوائز البطولة سيارتين، إضافة إلى 300 ألف ريال مقدمة من الاتحاد السعودي للبادل، في خطوة تعزز من تحفيز اللاعبين وتدعم مسيرة تطوير اللعبة.

كما يعرب الاتحاد السعودي للبادل عن شكره وتقديره لشركة ذيب لتأجير السيارات، نظير دعمها الدائم لرياضة البادل وممارسيها، وإسهامها في إنجاح هذه البطولة.