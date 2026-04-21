النور والخليج إلى نهائي كأس اتحاد اليد

تأهل فريقا النور والخليج إلى المباراة النهائية من بطولة كأس الاتحاد السعودي لكرة اليد للموسم الرياضي 2025-2026م، وذلك عقب فوزهما في مواجهتي الدور نصف النهائي التي أُقيمت اليوم، على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف.
وتمكن النور من حجز بطاقة التأهل الأولى بعد تغلبه على الوحدة بنتيجة (30-22)، فيما نجح الخليج في خطف البطاقة الثانية عقب فوزه على الزلفي بنتيجة (32-23).
ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية يوم الاثنين المقبل الموافق 27 أبريل 2026م في المنطقة الشرقية، حيث يلتقي النور والخليج في مواجهة مرتقبة لحسم لقب النسخة الـ48 من البطولة، وفي المقابل، يلتقي فريقا الوحدة والزلفي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.