الربيعة يتفقد جاهزية المخيمات في منى استعدادًا لموسم حج 1447هـ

البلاد (مكة المكرمة)
تفقد وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة المخيمات في مشعر منى؛ للوقوف على جاهزيتها استعدادًا لموسم حج 1447هـ، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لتعزيز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
وأكد خلال الزيارة أن الاستعداد لتنظيم السكن والإقامة في المشاعر المقدسة انطلق منذ وقت مبكر، مشيدًا بمستوى الجاهزية العالي لمخيمات مشعر منى، الذي يعكس كفاءة التخطيط المبكر وتكامل التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين تجربة الحاج.
وبيّن معاليه أنه تم في هذا العام تفعيل أنظمة إلكترونية تُطبّق لأول مرة؛ لمتابعة حركة تفويج الحجاج، وتنظيم عمليات الدخول والخروج من المخيمات، إضافة إلى تثبيت لوحات تعريفية عند مداخل ومخارج المخيمات، توضح أوقات الخروج والعودة وغيرها من الإرشادات، بما يعزز وعي الحجاج بخطط التفويج، ويسهم في تنظيم حركتهم داخل المشاعر، ويضمن سلامتهم بإذن الله.
تأتي هذه الزيارة ضمن الجهود المستمرة لوزارة الحج والعمرة في متابعة جاهزية مواقع المشاعر المقدسة، والتأكد من تكامل الاستعدادات لموسم الحج، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن في تقديم تجربة حج ميسّرة ومطمئنة.