الأمير فهد بن جلوي يرأس الوفد السعودي في دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية السادسة بالصين

البلاد (الرياض)
نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، رأس صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الوفد السعودي المشارك في دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية السادسة، التي تستضيفها مدينة سانيا الصينية خلال الفترة من 22 إلى 30 أبريل الجاري، بمشاركة 1.790 رياضيًا يمثلون 45 لجنة أولمبية وطنية.
وأكد الأمير فهد بن جلوي أن مشاركة المملكة في هذه الدورة تأتي امتدادًا للحضور السعودي المميز في مختلف المحافل الرياضية القارية والدولية، وتعكس ما يحظى به القطاع الرياضي من دعم واهتمام كبير من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، ومتابعة سمو رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.
وقال سموه: “نحرص من خلال هذه المشاركات على تعزيز حضور الرياضة السعودية في مختلف المحافل، وإتاحة الفرصة لرياضيينا لاكتساب المزيد من الخبرات التنافسية، بما يسهم في تطوير مستوياتهم الفنية ويدعم مستهدفاتنا في بناء منظومة رياضية أكثر تطورًا واستدامة”.
ويشارك الوفد السعودي في عدد من الألعاب المدرجة ضمن برنامج الدورة، في امتداد لحضور المملكة المتواصل في المنافسات القارية.