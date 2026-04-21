 اختتام منافسات بطولة المملكة للأندية للناشئين و الشباب لرفع الأثقال في الرياض

هاني البشر ( الرياض )

اختتمت منافسات بطولة المملكة للأندية للناشئين والشباب لرفع الأثقال ، وسط تنافس قوي و مستويات فنية مميزة عكست تطور اللعبة و بروز جيل واعد من الأبطال في مختلف الأوزان و الفئات ..

و شهدت البطولة تألق عدد من الربّاعين الذين تمكنوا من اعتلاء منصات التتويج ، حيث جاءت النتائج على النحو التالي :

في وزن +94 كجم (فئة الناشئين) حقق علي العيد (نادي العلا) الميدالية الذهبية، تلاه زكريا المغسل (العلا) بالفضة و مهدي الزريقي (النور) بالبرونزية ..

أما في وزن 110 كجم (فئة الشباب) توّج عبدالله القيصوم (العلا) بالمركز الأول و جاء علي العيد (الاتحاد) ثانيا و عبدالعزيز اليامي (الاتحاد) ثالثا ..

و في وزن +110 كجم (فئة الشباب) أحرز دالي متعب (العلا) الذهبية تلاه منتظر المحسن (النور) بالفضة و عقيل المريحل (العمران) بالبرونزية ..

و في وزن 94 كجم جاء في فئة الناشئين علي المدن (العلا) أولا و حسين الخيال (العلا) ثانيا و حسين المحروس (الخويلدية) ثالثا ..

بينما في فئة الشباب فاز عباس آل مهدي (العلا) بالمركز الأول و عبدالله الأحمد (الاتحاد) ثانيا و ياسر الشهراني (الهدى) ثالثا ..

و في وزن 88 كجم حقق علي السادة (النور) ذهبية الناشئين و جاء مجتبى المختار (العلا) ثاني و علي الشايب (الطرف) ثالثا .،

و في فئة الشباب توج محمد الزوري (العلا) بالمركز الأول تلاه حسين العباس (الخويلدية) ثم قاسم الشيوخ (الجزيرة) ..

و في وزن 79 كجم (فئة الشباب) سيطر لاعبو العلا على المركزين الأول و الثاني عبر محمد المرزوق و محمد الحليو فيما جاء عبدالله الحماقي (النور) ثالثا ..

أما في فئة الناشئين فقد فاز يوسف البحراني (النور) بالمركز الأول و عمار الأمرد (الابتسام) ثانيا و يوسف الضامن (الجزيرة) ثالثا ..

و في وزن 71 كجم أحرز علي الحوار (الاتحاد) ذهبية الشباب و جاء عبدالله المدرهم (الخويلدية) ثانيا و امجد آل عبدالعال (الطرف) ثالثا ..

و في فئة الناشئين حقق محمد الحمقان (الخليج) المركز الأول تلاه محمد المهر (العلا) ثم حيدر المحروس (الجزيرة) ..

و في وزن 65 كجم فاز رضا الزوري (النور) بذهبية الناشئين و جاء رضا المعيلو (العلا) ثانيا و كميل المخرق (النور) ثالثا ..

أما في فئة الشباب فقد توج عبدالله المحيميد (العلا) بالمركز الأول تلاه رضا الزوري (النور) ثم محمد الغانم (الطرف) .

و في وزن 60 كجم أحرز محمد آل عجيان (العلا) ذهبية فئتي الشباب و الناشئين حيث جاء في فئة الشباب أمام مرتضى الناصر (الخويلدية) و عبدالله الزبيدي (الاتحاد) فيما حل قاسم اليوسف (النور) ثانيا في فئة الناشئين و مؤيد آل إسماعيل (الترجي) ثالثا .،

كما شهد وزن 56 كجم (فئة الناشئين) تتويج عبدالله الزبيدي (الاتحاد) بالمركز الأول و أحمد الحبيل (العلا) ثانيا و فرات المبارك (النور) ثالثا ،، في النتائج الفرقية توج نادي العلا بالمركز الأول في فئتي الناشئين و الشباب و جاء في فئة الناشئين النور ثانيا و الاتحاد ثالثا و في فئة الشباب جاء الاتحاد ثانيا و النور ثالثا ..

و تؤكد هذه النتائج الحضور القوي للأندية المشاركة تعكس تطور قاعدة اللعبة و نجاح برامج اكتشاف و صناعة المواهب في رفع الأثقال السعودية.