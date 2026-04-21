أمير الشرقية يستقبل المشرف العام على الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية

البلاد (الدمام)

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في ديوان الإمارة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، المشرف العام على الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية وبرنامج مستشفى قوى الأمن الدكتور صالح بن زيد المحسن، يرافقه منسوبو مستشفى قوى الأمن بالدمام.

وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية أن ما يحظى به القطاع الصحي من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة -أيدها الله- أسهم في تطوير الخدمات الطبية ورفع كفاءتها، مشيرًا سموه إلى أهمية مواصلة العمل على تحسين جودة الرعاية الصحية، وتعزيز كفاءة الأداء، وتقديم خدمات صحية متقدمة تلبي احتياجات المستفيدين، منوهًا بما يقدمه مستشفى قوى الأمن بالدمام من خدمات لمنسوبي القطاعات الأمنية وأسرهم، وما يمثله من دور مهم في دعم المنظومة الصحية، مشيدًا بما تحقق من منجزات تعكس الحرص على التميز والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

وقدّم الدكتور صالح بن زيد المحسن لسمو أمير المنطقة الشرقية عرضًا عن أبرز أعمال الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، وما تحقق من تطورات في الخدمات الصحية المقدمة، إلى جانب مؤشرات الأداء والبرامج التطويرية المنفذة في مستشفى قوى الأمن بالدمام.

وأوضح المحسن أن الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تواصل العمل على بناء منظومة صحية أكثر تكاملًا وكفاءة واستدامة، بما يسهم في رفع موثوقية الخدمة وتحسين جودة الرعاية المقدمة، مشيرًا إلى أن خطط التحول أسهمت في إضافة 26 مركزًا صحيًا إلى التجمع الصحي للخدمات الطبية بالمنطقة الشرقية، وأن هذا التطور انعكس على مؤشرات الأداء، حيث ارتفع عدد المستفيدين من العيادات الخارجية بنسبة 20%، والطاقة الاستيعابية للتنويم بنسبة 17%، فيما زادت العمليات الجراحية بنسبة 11% بواقع 5700 عملية، كما ارتفعت الطاقة الاستيعابية لمراجعي الطوارئ بنسبة 35% بإجمالي 127 ألف مراجع، وامتد أثر الخدمات ليشمل 9 آلاف مستفيد من خدمات العيادة الميدانية والطب المنزلي، و22 ألفًا من خدمات المراكز الصحية ومركز عزم للتأهيل النفسي والمجتمعي، إلى جانب 10 آلاف مستفيد من خدمات العيادة الافتراضية، مؤكدًا أن المنجزات شملت الفوز بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة، والحصول على شهادة الجودة السعودية لمراكز خدمة المستفيدين “حيّاك”، إلى جانب عدد من الاعتمادات والجوائز التي عكست مستوى التميز المؤسسي وتطوير الخدمات وفق أفضل المعايير.

وفي ختام اللقاء، أعرب المحسن عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على ما يحظى به منسوبو القطاعات الأمنية بالمنطقة من دعم واهتمام، مما انعكس على جودة الخدمات المقدمة وفق أعلى المعايير.