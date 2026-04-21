أكواريبيا مدينة القدية تفتح أبوابها الخميس المقبل

تبدأ أكواريبيا- التي تعد أول متنزه ألعاب مائية من نوعه في المملكة العربية السعودية والأكبر في المنطقة- استقبال زوارها يوم الخميس 23 أبريل في مدينة القدية، لتقدّم وجهة ترفيهية متكاملة تجمع بين المغامرة والتجارب العائلية على مدار اليوم، مع أكثر من 20 لعبة، من بينها 4 ألعاب ذات أرقام قياسية عالمية، ما يضمن تجربة استثنائية تناسب مختلف أفراد العائلة.
ويتضمن الافتتاح الذي يستمر ثلاثة أيام، عروضًا حية وتجارب ترفيهية متنوعة، إلى جانب تخصيص يوم خاص للنساء، في خطوة تعكس التزام الوجهة بتقديم تجارب شاملة تلبي تطلعات جميع الزوار.
ويُقام يوم الخميس 23 أبريل كيوم للافتتاح الرسمي، حيث تفتح الأبواب أمام الضيوف وعشاق المغامرة عند الساعة 12 ظهرًا، ويتضمن البرنامج عروضًا حية على مسرح “ويف وادي” بمشاركة فنانين سعوديين.
أما يوم الجمعة 24 أبريل، فسيُخصص للنساء والأطفال فقط، مع برنامج ترفيهي تقدمه طواقم نسائية بالكامل، حيث تفتح الأبواب عند الساعة 12 ظهرًا، ويشمل عرضًا حيًا لإحدى الفنانات على مسرح “ويف وادي”، بالإضافة إلى إقامة عرض أزياء تقدمه علامة “لانوك”.
وفي يوم السبت 25 أبريل، تستضيف أكواريبيا فعالية “سبلاش فيست” المخصصة للعائلات، التي تُعد الحدث الأبرز ضمن برنامج الافتتاح، حيث تقدم باقة واسعة من الأنشطة الترفيهية المصممة لجميع أفراد الأسرة، مع عرض رئيسي سيقام على مسرح “ويف وادي”، وتفتح الأبواب عند الساعة 12 ظهرًا.
وفيما يتعلق بالتذاكر، تبدأ أسعار البالغين من 275 ريالًا سعوديًا، فيما تبدأ أسعار الأطفال (4 – 11 عامًا) من 170 ريال، مع دخول مجاني للأطفال دون سن 4 سنوات، وذلك عند الحجز عبر الموقع الإلكتروني aquarabiaqiddiyacity.com أو من خلال التطبيق الرسمي للمتنزه.
وتفتح أكواريبيا أبوابها يوميًا من الساعة 12 ظهرًا حتى 8 مساءً، مع تخصيص يوم الجمعة للنساء والأطفال فقط، كما توفر مجموعة من الإضافات المميزة لتعزيز تجربة الزوار، تشمل إمكانية ترقية التجربة للاستمتاع بالكابانات الفاخرة، وخدمة “أكوا فاست باس” لتخطي طوابير الانتظار، إلى جانب تجربة ركوب الأمواج، وجميعها متاحة داخل المتنزه.
كما يضم المتنزه 24 منفذًا للمطاعم والمقاهي، و7 متاجر تجزئة توفر ملابس السباحة، وواقيات الشمس، والهدايا التذكارية، بما يضمن تجربة متكاملة ومريحة للزوار.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م