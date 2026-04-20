3 آلاف متطوع يسهمون في إنجاح مبادرات أمانة الشرقية

كشفت أمانة المنطقة الشرقية، عن منجزاتها في أعمال المشاركة المجتمعية، خلال الربع الأول من عام 2026، حيث نفذت 120 مبادرة مجتمعية، بمشاركة 3,320 متطوعا، أسهموا في تقديم 37,025 ساعة تطوعية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز المشاركة المجتمعية والارتقاء بجودة الحياة.
وأوضح وكيل الأمين للخدمات محمود الرتوعي، أن هذه الجهود تأتي امتدادا لحرص الأمانة على تمكين أفراد المجتمع وتعزيز دورهم في التنمية، من خلال إطلاق وتنفيذ مبادرات متنوعة شملت مجالات اجتماعية وإنسانية وتنموية، بالشراكة مع جهات حكومية وخاصة وغير ربحية.
وشملت أبرز الإنجازات تنفيذ حملة جود الإسكان تحت شعار “الجود منا وفينا”، والتي هدفت إلى دعم الأسر المستحقة وتعزيز التكافل المجتمعي، إلى جانب مبادرة بسطة خير 2026 الهادفة إلى تمكين الباعة الجائلين وتحسين تجربتهم، إضافة إلى إطلاق مبادرة زاد العطاء بالشراكة مع أكاديمية زادك، والتي ركزت على ترسيخ ثقافة العطاء وتعزيز القيم التطوعية.
كما تضمنت الجهود تنفيذ فعاليات يوم التأسيس في ديوانية “مشراق”، وسط حضور وتفاعل مجتمعي واسع، إلى جانب تنظيم “غبقة المتطوعين” تقديرا لجهودهم وتحفيزا لهم على مواصلة العطاء، بما يعزز روح الانتماء والعمل المشترك.
وأكد الرتوعي، أن هذه الأرقام تعكس مستوى التفاعل المجتمعي والثقة المتنامية في مبادرات الأمانة، مشيرا إلى أن تمكين المتطوعين وتوسيع نطاق المبادرات يسهمان في تحقيق أثر مستدام ينعكس إيجابا على المجتمع.
وأضاف أن الأمانة مستمرة في تطوير برامج المشاركة المجتمعية وتعزيز الشراكات الفاعلة، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويرسخ ثقافة العمل التطوعي، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات نوعية تستهدف مختلف فئات المجتمع.
وتواصل أمانة المنطقة الشرقية جهودها في تفعيل المشاركة المجتمعية عبر مبادرات مبتكرة وشراكات استراتيجية، تسهم في بناء مجتمع حيوي ومتكاتف، وتعزز مسيرة التنمية المستدامة في المنطقة.
