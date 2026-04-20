المحليات متابعات

وصول أولى رحلات ضيوف الرحمن من جمهورية باكستان الإسلامية إلى المدينة المنورة

4 / ذو القعدة / 1447 هـ      20 أبريل 2026

البلاد (المدينة المنورة)

استقبلت الجوازات بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة أولى رحلات ضيوف الرحمن من جمهورية باكستان الإسلامية القادمين لأداء فريضة الحج لهذا العام 1447هـ، وأنهت إجراءاتهم بيسر وطمأنينة.

وأكدت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لموسم حج هذا العام، وتسهيل إجراءاتهم بتسخير جميع إمكاناتها من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية (الجوية، والبرية، والبحرية) بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات ضيوف الرحمن.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *