وزير الخارجية يبحث المستجدات مع وزيري خارجية سلطنة عمان والكويت

4 / ذو القعدة / 1447 هـ 20 أبريل 2026 البلاد (الرياض) تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان. وجرى خلال الاتصال بحث آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة بشأنها. كما الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية في دولة الكويت. وجرى خلال الاتصال بحث آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المشتركة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.