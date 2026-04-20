مناقشة أوجه دعم الوزارة لتمكين المستثمرين.. «السياحة» تطمئن على جاهزية مرافق الضيافة بمكة

البلاد (مكة المكرمة)

بحثت وزارة السياحة بالتعاون مع الغرفة التجارية بمكة المكرمة، جاهزية مرافق الضيافة السياحية في العاصمة المقدسة؛ استعدادًا لموسم حج 1447هـ، وذلك خلال لقاءٍ جمع عددًا من مستثمري قطاع الضيافة، ضمن سلسلة اللقاءات الدورية، التي تنظمها الوزارة في إطار الاستعداد المبكر للموسم. وجرى خلال اللقاء استعراض مستوى جاهزية مرافق الضيافة، ومدى التزامها بالاشتراطات والمعايير المعتمدة، إلى جانب مناقشة أوجه الدعم التي تقدمها الوزارة لتمكين المستثمرين، وتعزيز استدامة أعمالهم؛ بما يسهم في تطوير القطاع ورفع كفاءته التشغيلية.

وتطرق إلى أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين في قطاع الضيافة، وسبل معالجتها عبر حلول تنظيمية وتشغيلية، تعزز التكامل بين الجهات ذات العلاقة، وتسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة السياحة بالتعاون مع القطاع الخاص للاستعداد لموسم الحج، وتأكيدًا لالتزامها بتوفير خدمات ضيافة متكاملة وآمنة لضيوف الرحمن؛ وفق أعلى المعايير النظامية والتنظيمية.