منافسات نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة تعزز الحراك الاقتصادي في جدة

البلاد (جدة)
تشهد محافظة جدة حراكًا اقتصاديًا متناميًا بالتزامن مع استضافة نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2026، التي تسهم في تحفيز عدد من القطاعات الحيوية المرتبطة بتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى.
ويظهر هذا الحراك من خلال ارتفاع الطلب على قطاعات الإيواء والخدمات، إلى جانب تنشيط قطاع المطاعم والمقاهي والأسواق التجارية، في ظل تزايد أعداد الحضور، ما يدعم حركة الإنفاق المرتبطة بالفعاليات.
ويمتد الأثر ليشمل قطاع النقل، الذي يشهد نشاطًا ملحوظًا خلال فترة إقامة المباريات، سواءً على مستوى الرحلات الجوية أو خدمات النقل الداخلي، نتيجة ارتفاع وتيرة التنقل المرتبطة بجدول المباريات، ما يعزز من كفاءة تشغيل الخدمات في هذا القطاع.
وفي هذا الإطار، تعكس منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة تكامل الأثر الاقتصادي للفعاليات الرياضية، من خلال ترابط الأنشطة الخدمية والتشغيلية المرتبطة بها، ما يدعم استمرارية النمو في القطاعات المرتبطة، حيث تعمل المملكة، ممثلة باللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا 2027 السعودية، على تطوير نموذج اقتصادي متكامل لإدارة الفعاليات الرياضية، يركز على تعظيم العوائد ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز جاهزية القطاعات المرتبطة باستضافة الأحداث الكبرى.
كما تدعم هذه الفعاليات توفير فرص تشغيلية مباشرة وغير مباشرة في مجالات التنظيم والتشغيل والخدمات المساندة، حيث تشير التقديرات إلى قدرة البطولات الكبرى على توليد عشرات الآلاف من الوظائف، في ظل ما يشهده القطاع الرياضي في المملكة من نمو متسارع في فرص العمل، ما يعزز من استيعاب الكوادر الوطنية ورفع كفاءتها في إدارة وتنظيم الفعاليات الكبرى.