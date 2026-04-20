مع نظرة مستقبلية مستقرة.. تصنيف أرامكو السعودية عند «AAA»

البلاد (الظهران)

منحت شركة التحليلات المالية (Rating) شركة أرامكو السعودية تصنيفاً ائتمانياً طويل الأجل عند مستوى (AAA) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

يأتي التصنيف في وقت تتزايد فيه تقلبات أسواق الطاقة العالمية، حيث تواصل أرامكو ترسيخ موقعها كأقوى شركة نفط في العالم، مدعومة بمتانة مالية استثنائية.

وأكد التقرير على مكامن القوة للشركة في مواجهة التحديات الحالية في المنطقة.

وتحافظ أرامكو السعودية على ميزتها كواحدة من أقل كلف الإنتاج عالمياً، مابين دولارين إلى 3 دولارات للبرميل، ما يمنحها قدرة عالية على مواجهة أي تقلبات بأسعار النفط .

ورغم تراجع متوسط أسعار النفط خلال عام 2025 ، تمكنت الشركة من تحقيق تدفقات نقدية تشغيلية بلغت 510 مليارات ريال، وصافي أرباح عند 350 مليار ريال، مما عزز الثقة في إستراتيجية الشركة ، كما أن تنوع استثماراتها وتطور تقنياتها ، يوفر فرصا جديدة ويرسخ مكانتها الرائدة عالميا في مجال الطاقة، ما يجعلها في وضع مستقبلي متميّز ومستدام.