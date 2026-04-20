مراقبة شبكة الطرق بمركز تحكم ذكي متكامل لتعزيز كفاءتها في موسم الحج

البلاد (الرياض)
أكدت الهيئة العامة للطرق أن مركز التحكم الذكي لتشغيل وصيانة الطرق التابع لها يُعد إحدى الركائز الأساسية في منظومة إدارة وتشغيل شبكة الطرق خلال موسم الحج، لما يؤديه من دور محوري في رفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز السلامة المرورية عبر توظيف تقنيات المراقبة والتحكم الذكية لدعم سرعة الاستجابة للمتغيرات التشغيلية على امتداد الشبكة.
وأوضحت “هيئة الطرق” أن المركز يمثل أداة حيوية لدعم القرار الفوري والتعامل السريع مع الظروف التشغيلية المختلفة، إلى جانب دوره في الربط والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة خلال الموسم، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتعزيز سلامة ضيوف الرحمن.
وبيّنت أن المركز مدعوم بـ 50 كاميرا تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى كوادر بشرية متخصصة، حيث يتولى متابعة المسارات المؤدية إلى المشاعر المقدسة والمناطق ذات الكثافة المرورية العالية باستخدام أنظمة الاستشعار والكاميرات، مع تحقيق التكامل الفعّال مع الجهات ذات العلاقة بما يعزز سلامة ضيوف الرحمن.
ويشرف المركز على مراقبة شبكة الطرق على مدار الساعة، ومتابعة حالة الطقس بشكل لحظي، وإحاطة مستخدمي الطريق فورًا في حال هطول الأمطار أو حدوث العواصف الرملية، من خلال نشر التوعية والتحذيرات عبر شاشات الطرق بصورة تلقائية وفورية، إضافة إلى دعم فرق الصيانة والتشغيل بالمعلومات والتقارير اللحظية، وإصدار تقارير دورية عن أداء الشبكة والمشكلات التشغيلية، إلى جانب تنسيق الجهود مع الجهات ذات العلاقة.
وأكدت الهيئة أن المركز يعتمد على منظومة تقنية متكاملة تضم أنظمة المراقبة بالكاميرات، وأنظمة الكشف عن الأحداث المرورية مثل الازدحامات والحوادث، وأجهزة التعداد المروري لقياس حركة المرور، واللوحات الإلكترونية متغيرة الرسائل الخاصة بالطرق، إضافة إلى أنظمة تتبع مركبات الصيانة والدوريات وربطها آليًا بأحداث الطرق، فضلًا عن مركز بيانات وتحليلات متقدم يدمج مختلف الأنظمة ضمن منصة ذكية موحدة تخدم ضيوف الرحمن.