محافظ جدة يطلع على مبادرات اللجنة الوطنية للترفيه باتحاد الغرف السعودية بالمحافظة

البلاد (جدة)
اطلع صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، بمقر المحافظة اليوم، على مبادرات اللجنة الوطنية للترفيه باتحاد الغرف السعودية في قطاع الترفيه بمحافظة جدة، بحضور رئيس غرفة جدة محمد يوسف ناغي، وأعضاء مجلس السياحة والثقافة متمثلًا في لجنة الترفيه والفنون والأنشطة الرياضية بغرفة جدة، ورئيس اللجنة الوطنية للترفيه باتحاد الغرف السعودية الوليد البلطان، وعدد من أعضاء اللجنة.
واستعرض سموّه خلال الاجتماع جهود اللجنة لتعزيز الجوانب الترفيهية والسياحية في المحافظة في ظل ما تمتلكه من مقومات سياحية متميزة تتمثل في المواقع التراثية، وبيئتها الطبيعية، وتنوع فعالياتها الترفيهية والثقافية.
واطلع سموّه على مبادرات اللجنة التي تسهم في تحسين وتطوير قطاع الترفيه بالمحافظة، وتلبي تطلعات الزوار، وتواكب أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتعزيز مكانة جدة وجهة سياحية، لتحقيق التنمية الاقتصادية تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.