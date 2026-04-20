مؤشرات على تمديد وقف إطلاق النار

البلاد (طهران)

كشفت مصادر إيرانية مطلعة على مسار المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة عن احتمال التوصل إلى إعلان مشترك؛ لتمديد وقف إطلاق النار، في وقت تتكثف فيه التحركات الدبلوماسية بين الجانبين برعاية باكستانية، وسط تصعيد سياسي متبادل وتباين في المواقف.

وبحسب المصادر، فإن وفداً إيرانياً من المتوقع أن يصل إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد غداً (الثلاثاء)، لاستئناف المحادثات مع الجانب الأميركي، في إطار جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة التي تهدف إلى تثبيت التهدئة والتقدم نحو اتفاق شامل لإنهاء الحرب.

وأشارت المعلومات إلى أن الوفد الإيراني؛ قد يكون نفسه الذي شارك في الجولة السابقة، ويضم شخصيات بارزة؛ من بينها وزير الخارجية عباس عراقجي، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، في استمرار لنهج التمثيل السياسي الرفيع في هذه المفاوضات.

ووفق المصادر ذاتها، فإن السيناريو المطروح يتضمن إصدار إعلان رمزي مشترك يوم الأربعاء المقبل؛ لتمديد وقف إطلاق النار، مع إمكانية عقد “قمة رئاسية مشتركة” في حال تطور المفاوضات بشكل إيجابي، يتم خلالها توقيع ما قد يُعرف بـ”إعلان إسلام آباد” بين الأطراف المعنية.

وفي المقابل، لم يصدر أي تأكيد رسمي من الجانب الإيراني بشأن إرسال الوفد، أو المشاركة في الاجتماع، خاصة في ظل استمرار التوترات المرتبطة بالإجراءات الأمريكية، بما في ذلك الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، والذي تعتبره طهران أحد أبرز نقاط الخلاف.