لاعب الأهلي القطري”دراكسلر” يتوعّد النصر

البلاد (جدة)
أبدى الألماني جوليان دراكسلر حماسه الكبير للمواجهة المرتقبة أمام نادي النصر، وذلك عقب قيادته فريقه الأهلي القطري لتحقيق فوز مهم بنتيجة (3-1) على الحسين إربد، مساء الأحد، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا الثاني 2025-2026، ليحجز مقعده في الدور نصف النهائي لمنطقة الغرب.
لعب دراكسلر دورًا بارزًا في انتصار فريقه، بعدما صنع الهدف الأول للمهاجم إيريك إكسبوسيتو، قبل أن يضيف الهدف الثاني مباشرة من ركلة ركنية بطريقة مميزة، فيما اختتم ميشيل فلاب ثلاثية الأهلي في الدقائق الأخيرة، ليضرب الفريق موعدًا ناريًا مع النصر بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يوم الأربعاء.
ويستعد دراكسلر، الذي سبق له تمثيل شالكه، وباريس سان جيرمان إلى جانب مشاركاته الدولية مع المنتخب الألماني، لمواجهة مجموعة من لاعبي النصر الذين يعرفهم جيدًا من تجربته في الملاعب الأوروبية، وهو ما يمنحه أفضلية نسبية في قراءة المنافس.