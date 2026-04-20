لاعب الأهلي القطري”دراكسلر” يتوعّد النصر

أبدى الألماني جوليان دراكسلر حماسه الكبير للمواجهة المرتقبة أمام نادي النصر، وذلك عقب قيادته فريقه الأهلي القطري لتحقيق فوز مهم بنتيجة (3-1) على الحسين إربد، مساء الأحد، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا الثاني 2025-2026، ليحجز مقعده في الدور نصف النهائي لمنطقة الغرب.

لعب دراكسلر دورًا بارزًا في انتصار فريقه، بعدما صنع الهدف الأول للمهاجم إيريك إكسبوسيتو، قبل أن يضيف الهدف الثاني مباشرة من ركلة ركنية بطريقة مميزة، فيما اختتم ميشيل فلاب ثلاثية الأهلي في الدقائق الأخيرة، ليضرب الفريق موعدًا ناريًا مع النصر بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يوم الأربعاء.

ويستعد دراكسلر، الذي سبق له تمثيل شالكه، وباريس سان جيرمان إلى جانب مشاركاته الدولية مع المنتخب الألماني، لمواجهة مجموعة من لاعبي النصر الذين يعرفهم جيدًا من تجربته في الملاعب الأوروبية، وهو ما يمنحه أفضلية نسبية في قراءة المنافس.

وقال دراكسلر في تصريحات عقب اللقاء: “من الواضح أن المباراة ستكون صعبة، فالنصر يضم العديد من اللاعبين الكبار، ومعظمهم أعرفهم من فترتي في أوروبا. لكن في الوقت ذاته، ليس لدينا ما نخسره، نحن في نصف النهائي وسنحاول تقديم أفضل ما لدينا.”

وتحدث اللاعب الألماني عن مواجهة الحسين، مؤكدًا أنها لم تكن سهلة، قائلاً: “كانت مباراة صعبة، لكنها تمثل خطوة كبيرة بالنسبة لنا. بدأنا بشكل جيد للغاية، ثم واجهنا بعض الصعوبات، لكن في النهاية نستحق الفوز. قدمنا مشوارًا مميزًا حتى الآن، ونتطلع بشغف لمواجهة النصر.”