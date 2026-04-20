فريق السعودية للجوجيتسو يواصل استعداداته لألعاب آسيا الشاطئية

واصل فريق السعودية للجوجيتسو تدريباته اليومية في مدينة سانيا الصينية، استعدادًا لخوض منافسات النسخة السادسة من دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية 2026، ضمن البرنامج الإعدادي الذي يسبق انطلاق المنافسات الرسمية، وبمتابعة من الجهازين الفني والإداري؛ بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين قبل الدخول في أجواء التنافس القاري.
وشهدت الحصص التدريبية تركيزًا على الجوانب الفنية والتكتيكية، إلى جانب تعزيز الجاهزية البدنية والذهنية، في إطار استعدادات الفريق لتقديم مستوى مميز في الدورة، التي تشهد مشاركة نخبة من لاعبي القارة الآسيوية في عدد من الرياضات الشاطئية.
ويمثل فريق السعودية في منافسات الجوجيتسو للرجال كل من عبدالملك آل مرضي في وزن 62 كجم، ومحمد الحريمل وعيسى الشميساني في وزن 69 كجم، وأسامة صالح في وزن 77 كجم.
ومن المقرر أن يستهل اللاعب عبدالملك آل مرضي مشاركته يوم الخميس المقبل في منافسات وزن 62 كجم، إذ تقام الأدوار التمهيدية وملحق تحديد المراكز ونصف النهائي، على أن تُقام النهائيات ومراسم التتويج في الفترة المسائية من اليوم ذاته.
وتتواصل مشاركات فريق السعودية يوم الجمعة المقبل، من خلال منافسات وزني 69 كجم و77 كجم، بمشاركة محمد الحريمل وعيسى الشميساني وأسامة صالح، حيث تُقام الأدوار التمهيدية وملحق تحديد المراكز ونصف النهائي خلال الفترة الصباحية، على أن تُختتم المنافسات بإقامة النهائيات ومراسم التتويج في الفترة المسائية.
وتأتي مشاركة فريق السعودية للجوجيتسو ضمن مشاركة المملكة في دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية سانيا 2026، التي تستضيفها الصين بمشاركة واسعة من الرياضيين الآسيويين، في امتداد لحضور المملكة المتنامي في مختلف المحافل الرياضية القارية.
