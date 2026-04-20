غرفة الشرقية تختتم برنامج تمكين الموارد البشرية

البلاد (الدمام)

اختتمت غرفة الشرقية ممثلة بمركز تمكين المرأة برنامج تمكين الموارد البشرية بعنوان “حققي طموحك واصنعي المستقبل” الذي هدف إلى تقديم الدعم والإرشاد للباحثات عن عمل من خلال معرفة الهوية الشخصية واجتياز المقابلات والقدرة على عرض المهارات والخبر ات الشخصية.

وقدم البرنامج بالمقر الرئيس للغرفة، مدربة إدارة تطوير الذات ومستشارة الموارد البشرية سهير اللافي، ومدربة العافية الشمولية وجودة الحياة خلود الحصيني، حيث أكدتا أن بناء هوية مهنية واضحة يُعد خطوة أساسية لكل فرد يسعى لدخول سوق العمل بثقة، كما أن وضوح الأهداف الشخصية والمهارات يمثّل البوصلة التي تنقل الباحث عن عمل من مرحلة الرغبة إلى تحقيق الإنجاز بالحصول على الفرصة المناسبة.

وبينت المتحدثات محاور البرنامج على أن الهوية المهنية تشمل مجموعة من المهارات والخبرات والسلوكيات التي تعكس شخصية الفرد وتوجهاته، وتساعده على إبراز نفسه بشكل مميز أمام أصحاب العمل، بما يعزز فرصه في المنافسة داخل سوق العمل، كما أن الاستعداد للمستقبل يتطلب من الفرد تطوير قدراته بشكل مستمر، ومواكبة التغيرات في متطلبات الوظائف، من خلال التعلم المستمر واكتساب المهارات التقنية والشخصية، إلى جانب بناء شبكة علاقات مهنية تسهم في فتح آفاق جديدة.

وأشارت مقدمتي البرنامج إلى أن رحلة الحصول على وظيفة تبدأ من رغبة حقيقية في النجاح، تتبعها خطوات عملية تشمل التخطيط الجيد، وتحديد المسار المهني، والعمل على تطوير المهارات، وصولًا إلى تحقيق الهدف المنشود. كما شددتا على أهمية تحويل الطموحات إلى أفعال ملموسة من خلال المبادرة والالتزام.

وأكدت المتحدثات على أن امتلاك هوية مهنية واضحة، والاستعداد المبكر لمتطلبات المستقبل، يمثلان المفتاح الأساسي لتمكين الأفراد من تحقيق طموحاتهم، والانطلاق بثقة نحو فرص وظيفية.