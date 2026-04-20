طيران الرياض يضيف جدة ومدريد ومانشستر لوجهاته

أعلن طيران الرياض، الناقل الوطني الجديد للمملكة، اليوم (الاثنين)، إضافة 3 وجهات جديدة إلى شبكة رحلاته، وذلك في خطوة جديدة نحو الانطلاق من الرياض إلى العالم؛ وصولًا إلى أكثر من 100 وجهة دولية بحلول عام 2030.
وأوضح طيران الرياض أن الوجهات الجديدة تشمل جدة، ومدريد في إسبانيا، ومانشستر في المملكة المتحدة، لتنضم بذلك للوجهات المعلنة مسبقاً، وهي: لندن، والقاهرة، ودبي.
ويُعد طيران الرياض إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، ويهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي للطيران والخدمات اللوجستية.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م