شارك في اجتماعين وزاريين بشأن غزة بأنطاليا.. وزير الخارجية ونظيره العراقي يبحثان المستجدات

4 / ذو القعدة / 1447 هـ      20 أبريل 2026

البلاد (الرياض- أنطاليا)
تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية العراق الدكتور فؤاد محمد حسين. وجرى خلال الاتصال بحث المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وشارك وزير الخارجية، في الاجتماع الوزاري لمجموعة الثمانية، الذي عقد في مدينة أنطاليا التركية، بحضور وزراء خارجية وممثلي كل من السعودية، وقطر، والأردن، ومصر، وتركيا، والإمارات، وذلك على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي 2026م. وجرى خلال الاجتماع مناقشة مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، وجهود إعادة الإعمار، والانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة السلام الشاملة، والرفض القاطع للممارسات الإسرائيلية المستمرة، ومحاولات تقويضها لعملية السلام.
كما شارك الأمير فيصل بن فرحان في الاجتماع الوزاري التشاوري بشأن غزة الذي عقد في مدينة أنطاليا بالجمهورية التركية. وجرى خلال الاجتماع مناقشة مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، والمساعي المشتركة لتأمين دخول المساعدات إلى داخل القطاع، وجهود إعادة الإعمار، وأهمية ضمان وقف دائم لإطلاق النار.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

