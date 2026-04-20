شارك في اجتماعين وزاريين بشأن غزة بأنطاليا.. وزير الخارجية ونظيره العراقي يبحثان المستجدات

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية العراق الدكتور فؤاد محمد حسين. وجرى خلال الاتصال بحث المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وشارك وزير الخارجية، في الاجتماع الوزاري لمجموعة الثمانية، الذي عقد في مدينة أنطاليا التركية، بحضور وزراء خارجية وممثلي كل من السعودية، وقطر، والأردن، ومصر، وتركيا، والإمارات، وذلك على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي 2026م. وجرى خلال الاجتماع مناقشة مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، وجهود إعادة الإعمار، والانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة السلام الشاملة، والرفض القاطع للممارسات الإسرائيلية المستمرة، ومحاولات تقويضها لعملية السلام.

كما شارك الأمير فيصل بن فرحان في الاجتماع الوزاري التشاوري بشأن غزة الذي عقد في مدينة أنطاليا بالجمهورية التركية. وجرى خلال الاجتماع مناقشة مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، والمساعي المشتركة لتأمين دخول المساعدات إلى داخل القطاع، وجهود إعادة الإعمار، وأهمية ضمان وقف دائم لإطلاق النار.