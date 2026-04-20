زيادة مقاعد السعودية واليابان في نخبة آسيا

تتجه لجنة كرة القدم المحترفة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لاعتماد التوزيع الجديد لمقاعد بطولتي دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا 2.
وستحصل السعودية واليابان على ثلاثة مقاعد مباشرة في بطولة النخبة، إلى جانب مقعدين إضافيين عبر الملحق، مع تخصيص مقعد مباشر واحد لكل منهما في دوري أبطال آسيا 2.
وتأتي في الترتيب الثاني كل من الإمارات وكوريا الجنوبية، بخمسة مقاعد موزعة بين ثلاثة مقاعد مباشرة في النخبة، ومقعد في الملحق، إلى جانب مقعد مباشر في دوري أبطال آسيا 2.
كما سيكون هناك مقاعد إضافية لكل من قطر وتايلاند وأوزبكستان وأستراليا والأردن وفيتنام.
ومن المقرر أن يُتخذ القرار بشكل رسمي يوم الجمعة المقبل.
جدير بالذكر أن النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا للنخبة وصلت إلى الدور نصف النهائي، حيث يلتقي الأهلي السعودي مع فيسيل كوبي الياباني، فيما يواجه شباب أهلي دبي الإماراتي فريق ماتشيدا الياباني.
