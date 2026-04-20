رقم قياسي سعودي لتحلية المياه يدخل “غينيس”

سجّلت المملكة رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بخفض استهلاك الطاقة في تحلية المياه، في إنجاز يعكس كفاءة تشغيلية متقدمة وريادة عالمية في استدامة قطاع المياه.

وأوضحت الهيئة السعودية للمياه أن محطة تحلية ينبع بتقنية التناضح العكسي حققت أدنى معدل لاستهلاك الطاقة في إنتاج المياه المحلاة على مستوى العالم، بلغ 1.55 كيلوواط/ساعة لكل متر مكعب، متجاوزةً بذلك الرقم السابق البالغ 1.7 كيلوواط/ساعة.

وأبانت أن هذا الإنجاز يعكس كفاءة تشغيلية متقدمة حققتها الهيئة السعودية للمياه بالتعاون مع مركز الابتكار السعودي لتقنيات المياه، وينعكس إيجابًا على خفض التكاليف التشغيلية واستدامة الموارد للأجيال القادمة، وإمداد أكثر موثوقية في مختلف الظروف، وتعزيز ريادة المملكة في قطاع المياه عالميًا.