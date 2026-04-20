توقيع اتفاقية لإطلاق برنامج تدريبي لتمكين الكفاءات النسائية في صناعة منتجات التمور

البلاد (الدمام)

شهد مقر جمعية فتاة الأحساء التنموية الخيرية توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية النخلة التعاونية، وجمعية فتاة الأحساء التنموية الخيرية، والأكاديمية السعودية لفن الطهي (زادك)، والجمعية التعاونية “إصرار” للأسر المنتجة بالأحساء، وذلك بهدف تنفيذ برنامج تدريب تطبيقي يهدف إلى تمكين الكفاءات النسائية في مجال صناعة منتجات التمور.

ويأتي هذا التعاون ضمن مبادرة تطوير إنتاج التمور والصناعات الغذائية التحويلية في محافظة الأحساء، التي أطلقتها أرامكو السعودية ضمن برامجها الداعمة لتطوير الصناعات الصغيرة بالتعاون مع جمعية النخلة التعاونية. وتأتي هذه الخطوة كجزء من الخطط الاستراتيجية للجمعية لإطلاق مصنعها المرتقب “إرث النخيل” للاستفادة من الحرف التقليدية والموارد الطبيعية التي تزخر بها المملكة.

وتهدف هذه المذكرة إلى تنفيذ برنامج تدريبي متخصص لتأهيل 25 متدربة، ورفع كفاءتهن المهنية، وتوفير فرص العمل لهن، إلى جانب تطوير مهارات التصنيع وتحسين جودة منتجات التمور، بما يسهم في تعزيز الابتكار ورفع القيمة المضافة للمنتج المحلي.

وجرت مراسم توقيع المذكرة بحضور ممثلي الجهات الأربعة الموقعة، وهم، رئيس مجلس الإدارة لجمعية النخلة التعاونية وليد حسن العفالق، ورئيس مجلس الإدارة لجمعية فتاة الأحساء التنموية الخيرية لطيفة العفالق. إلى جانب الأكاديمية السعودية لفن الطهي (زادك) -ممثلةً برئيس قسم التعليم وتطوير الأعمال كريستوفر توبسي، والجمعية التعاونية “إصرار” للأسر المنتجة بالأحساء ممثلةً بنائب رئيس مجلس الإدارة عزام خالد الربيعة.

تأتي هذه المذكرة انطلاقًا من الدور التنموي للجهات المشاركة في دعم المبادرات المجتمعية وتمكين الكفاءات الوطنية، وسعيًا لتعزيز التعاون في تأهيل وتدريب الكوادر النسائية في الصناعات الغذائية المعتمدة على التمور.

ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في إحداث أثر تنموي ملموس في محافظة الأحساء، من خلال دعم سلاسل القيمة في قطاع التمور، وفتح آفاق جديدة أمام المستفيدات المتدربات اللواتي سيتدربن من خلال الورشة التدريبية المقدمة من الأكاديمية السعودية لفن الطهي (زادك)، لتطوير مهاراتهن في ابتكار منتجات من التمور.

وتُعد مبادرة تطوير إنتاج التمور والصناعات الغذائية التحويلية في محافظة الأحساء إحدى المبادرات التنموية، والتي أطلقت في عام 2022 تتويجًا للاهتمام المتزايد بتعزيز الصناعات الزراعية المرتبطة بهوية المحافظة وتاريخها واقتصادها عبر نموذج تنموي متكامل. وترتكز المبادرة على تجهيز وتشغيل مصنع متخصص بتحويل التمور إلى منتجات تحويلية متنوعة تهدف إلى تلبية احتياج السوق وتعزيز تنافسيته.