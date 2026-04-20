تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع أمام فيسيل كوبي

حسم المدير الفني الألماني، ماتياس يايسله، قراره بشأن التشكيلة التي سيعتمد عليها فريق الأهلي في المواجهة المرتقبة أمام فيسيل كوبي الياباني، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة. ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي وفيسيل كوبي غدًا الاثنين، حيث يتنافس الفريقان على حجز بطاقة العبور إلى المباراة النهائية في البطولة القارية. وبحسب التوقعات، سيدخل الأهلي اللقاء بالتشكيل التالي: في حراسة المرمى: إدوارد ميندي. في خط الدفاع: محمد عبدالرحمن، ميريح ديميرال، روجر إيبانيز، زكريا هوساوي. في خط الوسط: ماثيوس غونسالفيس، إنزو ميو، فرانك كيسييه. في خط الهجوم: جالينو، إيفان توني، رياض محرز.