بريمونتادا مثيرة.. الأهلي يعبر فيسيل كوبي ويتأهل لنهائي النخبة للمرة الثانية توالياً

صحيفة البلاد      4 / ذو القعدة / 1447 هـ      20 أبريل 2026

محمود العوضي (جدة)

تصوير (زياد القحطاني)

في وجبة كروية دسمة، استمتع بها عشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي والقارة الصفراء، أكد فريق الأهلي علو كعبه في القارة الآسيوية، وأنه جاد في حملة الدفاع عن لقبه، حيث تمكن من انتزاع بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.

قلب الأهلي الطاولة على ضيفه فريق فيسيل كوبي الياباني العنيد، ونجح في تحويل تأخره بهدف في الشوط الأول إلى الفوز بجدارة بثنائية، بعدما صال وجال وسيطر على الشوط الثاني للمواجهة طولًا وعرضًا؛ ليضرب موعدًا مع التاريخ في رحلة الدفاع عن لقبه المفضل.

بدأت المواجهة بضغط مكثف من الجانب الياباني. وفي الدقيقة 31، نجح المهاجم يوشينوري موتو في إحراز هدف فريقه الوحيد.
وفي الشوط الثاني، سيطر الأهلي على مجريات الأمور بصورة شبه مطلقة، وعند الدقيقة 62، عادل جالينو النتيجة بقذيفة عابرة للقارات من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك الفريق الياباني. لم يهدأ الطوفان الأهلاوي، بل واصل الضغط لحسم الأمور، وفي الدقيقة 70، استغل إيفان توني هفوة من حارس مرمى فيسيل كوبي، ليتابع الكرة داخل الشباك محرزاً الهدف الثاني.

وكاد النجم الجزائري رياض محرز أن يعمق الجراح اليابانية بهدف ثالث في الدقيقة 74، إلا أن تقنية الفيديو تدخلت لإلغائه بداعي التسلل.
بهذا التأهل، ينتظر الأهلي الفائز من لقاء ماشيدا زيلفيا الياباني وشباب أهلي دبي الإماراتي.

m.samy

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

