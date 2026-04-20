بريمونتادا مثيرة.. الأهلي يعبر فيسيل كوبي ويتأهل لنهائي النخبة للمرة الثانية توالياً

محمود العوضي (جدة)
تصوير (زياد القحطاني)
في وجبة كروية دسمة، استمتع بها عشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي والقارة الصفراء، أكد فريق الأهلي علو كعبه في القارة الآسيوية، وأنه جاد في حملة الدفاع عن لقبه، حيث تمكن من انتزاع بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.
قلب الأهلي الطاولة على ضيفه فريق فيسيل كوبي الياباني العنيد، ونجح في تحويل تأخره بهدف في الشوط الأول إلى الفوز بجدارة بثنائية، بعدما صال وجال وسيطر على الشوط الثاني للمواجهة طولًا وعرضًا؛ ليضرب موعدًا مع التاريخ في رحلة الدفاع عن لقبه المفضل.
بدأت المواجهة بضغط مكثف من الجانب الياباني. وفي الدقيقة 31، نجح المهاجم يوشينوري موتو في إحراز هدف فريقه الوحيد.
وفي الشوط الثاني، سيطر الأهلي على مجريات الأمور بصورة شبه مطلقة، وعند الدقيقة 62، عادل جالينو النتيجة بقذيفة عابرة للقارات من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك الفريق الياباني. لم يهدأ الطوفان الأهلاوي، بل واصل الضغط لحسم الأمور، وفي الدقيقة 70، استغل إيفان توني هفوة من حارس مرمى فيسيل كوبي، ليتابع الكرة داخل الشباك محرزاً الهدف الثاني.
وكاد النجم الجزائري رياض محرز أن يعمق الجراح اليابانية بهدف ثالث في الدقيقة 74، إلا أن تقنية الفيديو تدخلت لإلغائه بداعي التسلل.
بهذا التأهل، ينتظر الأهلي الفائز من لقاء ماشيدا زيلفيا الياباني وشباب أهلي دبي الإماراتي.
موتو يسجل الهدف الأول لفيسيل في الدقيقة 30#فيسيل_كوبي 1 × 0 #الأهلي
جالينو يسجل هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 63.#فيسيل_كوبي 1 × 1 #الأهلي
توني يسجل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 70#فيسيل_كوبي 1 × 2 #الأهلي
