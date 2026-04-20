الهلال مهتم بالتعاقد مع الحارس”إيدرسون”

تسبّب الحارس البرازيلي إيدرسون في موجة واسعة من الانتقادات داخل أروقة نادي فنربخشة، عقب الخطأ الفادح الذي ارتكبه خلال مواجهة تشايكور ريزيسبور، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2) ضمن منافسات الدوري التركي.
وأثار هذا الخطأ موجة غضب كبيرة بين جماهير فنربخشة، إلى جانب انتقادات حادة من قبل المحللين، الذين اعتبروا أن الحارس لم يُحسن التمركز أو اتخاذ القرار في لحظة حاسمة.
ويأتي ذلك في ظل تراجع ملحوظ في مستوى إيدرسون خلال الفترة الأخيرة، ما وضع مستقبله مع الفريق التركي تحت المجهر.
في سياق متصل، كشف موقع “NTVSpor” التركي عن اهتمام نادي الهلال بالتعاقد مع الحارس البرازيلي، في إطار سعيه لتعزيز مركز حراسة المرمى خلال فترة الانتقالات المقبلة.
وبحسب التقرير، فإن إدارة فنربخشة لا تمانع رحيل اللاعب، خاصة في ظل الانتقادات المتزايدة، حيث حددت قيمة انتقاله ما بين 15 إلى 20 مليون يورو.
وأشارت المصادر إلى أن النادي التركي سيكون مستعدًا للموافقة على بيع إيدرسون، في حال تلقي عرض رسمي ضمن النطاق المالي المحدد، ما يفتح الباب أمام إمكانية انتقاله إلى الدوري السعودي خلال الصيف المقبل.
