المحكمة العليا: الأحد أول أيام ذي القعدة

أعلنت دائرة الأهلة في المحكمة العليا، أن أمس الأحد هو غرة شهر ذي القعدة لعام 1447هـ، وذلك بعد تعذر رؤية هلال الشهر مساء يوم الجمعة الماضي، ليكون يوم السبت هو المكمل لشهر شوال ثلاثين يوماً.

وأوضحت دائرة الأهلة في قرارها الرسمي، أنها اطلعت على ما وردها من المحاكم عن ترائي هلال شهر ذي القعدة لعام 1447هـ مساء يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر شوال لعام 1447هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 17 / 4 / 2026م.

وأبانت أنه بناءً على ما ورد إليها بهذا الخصوص، فقد تقرر أن يكون يوم السبت الثامن عشر من أبريل هو “المكمل لشهر شوال” لعام 1447 هـ ثلاثين يوماً، وأن الأحد 2 / 11 / 1447هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 19 / 4 / 2026م هو غرة شهر ذي القعدة لعام 1447هـ”.