الرئيسية
/
/
/
/
/
المحكمة العليا: الأحد أول أيام ذي القعدة
المحليات

المحكمة العليا: الأحد أول أيام ذي القعدة

صحيفة البلاد 4 / ذو القعدة / 1447 هـ      20 أبريل 2026

البلاد (الرياض)

أعلنت دائرة الأهلة في المحكمة العليا، أن أمس الأحد هو غرة شهر ذي القعدة لعام 1447هـ، وذلك بعد تعذر رؤية هلال الشهر مساء يوم الجمعة الماضي، ليكون يوم السبت هو المكمل لشهر شوال ثلاثين يوماً.

وأوضحت دائرة الأهلة في قرارها الرسمي، أنها اطلعت على ما وردها من المحاكم عن ترائي هلال شهر ذي القعدة لعام 1447هـ مساء يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر شوال لعام 1447هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 17 / 4 / 2026م.

وأبانت أنه بناءً على ما ورد إليها بهذا الخصوص، فقد تقرر أن يكون يوم السبت الثامن عشر من أبريل هو “المكمل لشهر شوال” لعام 1447 هـ ثلاثين يوماً، وأن الأحد 2 / 11 / 1447هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 19 / 4 / 2026م هو غرة شهر ذي القعدة لعام 1447هـ”.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *