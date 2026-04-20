الداخلية تحذّر من حملات الحج الوهمية والمكاتب غير المرخصة لخدمة حجاج الداخل

4 / ذو القعدة / 1447 هـ      20 أبريل 2026

 

البلاد (الرياض)

حذَّرت وزارة الداخلية من حملات الحج الوهمية والمكاتب غير المرخصة لخدمة حجاج الداخل.

ودعت الجميع لعدم الانسياق خلف الإعلانات المضللة بمختلف المواقع والمنصات، والتحقق من نظامية الحملات المرخصة لخدمات

حجاج الداخل من خلال موقع وزارة الحج والعمرة، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفي التعليمات المنظمة لموسم الحج عبر الرقم (911)

في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

