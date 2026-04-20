الخميس.. الشباب والريان في نهائي أبطال الخليج

البلاد (جدة) يترقب عشاق كرة القدم الخليجية المواجهة المرتقبة التي تجمع ممثل المملكة نادي الشباب مع الريان القطري، في نهائي دوري أبطال الخليج للأندية لموسم 2025-2026. ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية مساء الخميس المقبل الموافق 23 أبريل 2026، على ملعب أحمد بن علي في الريان، عند الساعة 18:45، في مواجهة قوية لحسم اللقب الخليجي. ويخوض الشباب اللقاء ممثلًا للكرة السعودية، بعدما نجح في بلوغ النهائي عقب فوزه المثير على زاخو العراقي بركلات الترجيح، في المقابل تأهل الريان القطري بعد الفوز على القادسية الكويتي (2-0). وتحمل المواجهة طابعًا تنافسيًا بين الفريقين، حيث يسعى الريان- بدوره- لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، في المقابل يطمح الشباب لتحقيق اللقب وإضافة إنجاز جديد للكرة السعودية على المستوى الخليجي.