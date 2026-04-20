افتتاح متحف “خير الخلق صلى الله عليه وسلم” بالمدينة

البلاد (المدينة المنورة)
افتتح أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان، متحف “خير الخلق -صلى الله عليه وسلم-” الواقع في مبنى متحف وبستان الصافية جنوب المسجد النبوي، الذي يُمثل وجهة إثرائية رائدة تجمع بين المعرفة والتقنية.
واطّلع أمير المدينة خلال جولة في المتحف على ما يضمه من مقتنيات وتقنيات تُجسّد ملامح من السيرة النبوية العطرة، كما شاهد عدداً من العروض المرئية.
ونوه الرئيس التنفيذي لشركة “سمايا الاستثمارية” فواز المحرج، بأن المتحف يقدم تجربة معرفية حديثة تتيح للزائر استكشاف التاريخ بروح العصر، والتعرّف على قيم النبوة بأساليب عرض تحاكي لغة المستقبل.
وقدّم شكره وتقديره لأمير منطقة المدينة على دعمه للمشاريع الثقافية، وكل ما من شأنه تنمية المدينة المنورة وتعزيز جودة الحياة فيها.