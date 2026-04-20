أمير القصيم يرعى حفل تخريج الدفعة السابعة عشرة من طلبة جامعة المستقبل

البلاد (بريدة)
رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بحضور صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد نائب أمير المنطقة, وعددٍ من المسؤولين, وأهالي الخريجين، حفل تخريج الدفعة السابعة عشرة من طلبة جامعة المستقبل البالغ عددهم 444 خريجًا وخريجة، وذلك في مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة.
رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بحضور صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد نائب أمير المنطقة, وعددٍ من المسؤولين, وأهالي الخريجين، حفل تخريج الدفعة السابعة عشرة من طلبة جامعة المستقبل البالغ عددهم 444 خريجًا وخريجة، وذلك في مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة.
وشهد سموه الحفل المُعَدّ بهذه المناسبة، الذي تخللته مسيرة الخريجين، وعرضٌ مرئي عن الجامعة، إلى جانب كلمة رئيس الجامعة الدكتور محمد الشتيوي، التي ثمن فيها دعم سمو أمير المنطقة وسمو نائبه المستمر لمسيرة الجامعة التعليمية والعلمية، مؤكدًا حصول الجامعة على الاعتماد البرامجي الكامل من هيئة تقويم التعليم والتدريب.
ونوّه سمو أمير منطقة القصيم بما تقدمه الجامعة من برامج أكاديمية نوعية في تخصصات كلية الهندسة وعلوم الحاسب، وكلية طب الأسنان، وكلية العلوم الإدارية والإنسانية، ودورها في تأهيل الكوادر الوطنية وفق متطلبات سوق العمل، مهنئًا الخريجين والخريجات، وإدارة الجامعة، ومجلس الأمناء، وأهاليهم بهذه المناسبة، سائلًا الله لهم التوفيق ومستقبلًا زاهرًا.
وقال: “إن “جامعة المستقبل” اسمٌ على مسمّى، لما تقوم به من تأهيل طلاب وطالبات المستقبل لخدمة الدين ثم الملك والوطن، والمشاركة في مختلف المجالات التنموية، ومواكبة احتياجات سوق العمل”، مشيدًا باستعداد الجامعة لتفعيل “عام الذكاء الاصطناعي” من خلال تبنّي البرامج والمبادرات التي تخدم هذا التخصص العلمي الدقيق، وتعزّز البحث العلمي والدراسات المتخصصة، بما يسهم في خدمة الوطن ودعم مسيرته التنموية.