أمير الشرقية يرعى حفل تخريج 3464 متدرباً في منشآت التدريب التقني والمهني

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم الاثنين، حفل التخرج الموحد للبنين لعام 1447هـ، للمنشآت التدريبية التابعة للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية، بحضور نائب المحافظ لسياسات التدريب والجودة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المهندس صالح بن عبدالله الحوشاني.

وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية أهمية الاستثمار في الكوادر الوطنية المؤهلة تقنياً ومهنياً، لما يمثله ذلك من ركيزة أساسية في دعم مسيرة التنمية الشاملة، مشيراً إلى أن أبناء الوطن يمتلكون القدرات والإمكانات التي تمكنهم من الإسهام بفاعلية في مختلف القطاعات الحيوية، مهنئاً سموه الخريجين وأسرهم بهذه المناسبة، منوهاً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود والتميز في الأداء، للإسهام في مسيرة البناء والتنمية.

وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية الأستاذ مشاري بن عبدالله القحطاني، أن التدريب التقني والمهني يحظى باهتمام ودعم القيادة الرشيدة – أيدها الله –، مؤكداً أن تأهيل الكوادر الوطنية في التخصصات المتوافقة مع احتياجات سوق العمل يُعد رافداً أساسياً في دعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى حرص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على تطوير إمكاناتها وبرامجها التدريبية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويسهم في رفع كفاءة مخرجاتها وتعزيز جاهزيتها، مبيناً أن عدد الخريجين بلغ (3464) متدرباً مؤهلاً تقنياً ومهنياً، جاهزين للانخراط في سوق العمل والمساهمة في دعم اقتصاد الوطن.

كما ألقى الخريج عبدالملك الشهري كلمةَ الخريجين والتي أكد فيها عزمهم على مواصلة العطاء، وتسخير ما اكتسبوه من مهارات ومعارف لخدمة الوطن والمساهمة في بنائه.

وفي ختام الحفل، كرّم سمو أمير المنطقة الشرقية الرعاة وشركاء النجاح.