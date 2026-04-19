يايسله: مواجهة فيسيل كوبي صعبة.. وثقتي كبيرة في بلوغ نهائي نخبة آسيا

عائشة العمودي (جدة)

أكد المدير الفني الألماني لفريق الأهلي ماتياس يايسله جاهزية فريقه لمواجهة فريق فيسيل كوبي الياباني، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، المقررة مساء يوم غد الاثنين، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم، حيث أوضح يايسله أن المواجهة أمام فريق مميز، مشيرًا إلى أن الفريق واجه بعض التحديات خلال الفترة الماضية، ومنها الإصابات، مؤكدًا أن كل موسم يحمل صعوباته، وأنهم يعملون لتجاوزها والوصول إلى أفضل نتيجة ممكنة.

وأضاف، أن الأهلي يمتلك عناصر قوية على المستويين الدفاعي والهجومي، مشيرًا إلى أن الفريق سيعمل على تقديم أداء متوازن، مع التركيز على مواجهة قوة الفريق المنافس، خاصة في الكرات العرضية، إلى جانب استثمار نقاط القوة لتحقيق نتيجة إيجابية.

وواصل يايسله، أن بلوغ الدور نصف النهائي يمثل مرحلة مهمة للفريق، مؤكدًا أنهم سيبذلون أقصى جهد ممكن، وأن اللاعبين سيقدمون أفضل مستوياتهم؛ من أجل تحقيق الانتصار والوصول للنهائي.



توني: الجماعية سلاحنا للانتصار

من جانبه، أكد لاعب الأهلي إيفان توني أهمية المباراة، مشيرًا إلى أن دوره مع الفريق مهم في هذه المرحلة، وأن العمل الجماعي والتماسك بين اللاعبين يمثلان عنصرًا أساسيًا في هذا المستوى من المنافسة.

وأوضح توني أن الفريق يركز على تحسين تنفيذ ركلات الجزاء، مؤكدًا جاهزيته لتقديم مستوى أفضل، إلى جانب فخره بتمثيل الكرة السعودية في البطولة، مع السعي لمواصلة التقدم.

وبيّن أن الوجود في الدور نصف النهائي يمثل دافعًا إضافيًا، مبديًا ثقته بقدرة الفريق على تحقيق النتيجة المطلوبة من خلال بذل أقصى الجهود داخل الملعب.