الإقتصاد

وزير الطاقة يبحث أوجه التعاون مع مستشار الأمن القومي في الهند

صحيفة البلاد      3 / ذو القعدة / 1447 هـ      19 أبريل 2026

البلاد (الرياض)

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، في الرياض، مستشار الأمن القومي في جمهورية الهند، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.


وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة، ومناقشة الجهود المبذولة لدعم أمن الطاقة واستقرار إمداداتها.

m.samy

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

