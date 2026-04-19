وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري لمجموعة الثمانية بشأن غزة في أنطاليا

واس (أنطاليا)
شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في الاجتماع الوزاري لمجموعة الثمانية الذي عقد في مدينة أنطاليا بالجمهورية التركية، بحضور وزراء خارجية وممثلي كل من المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التركية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي 2026م.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، وجهود إعادة الإعمار، والانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة السلام الشاملة، والرفض القاطع للممارسات الإسرائيلية المستمرة ومحاولات تقويضها لعملية السلام.
