وزير الخارجية يستقبل مستشار الأمن الوطني بجمهورية الهند

3 / ذو القعدة / 1447 هـ      19 أبريل 2026

البلاد (الرياض)

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم مستشار الأمن الوطني بجمهورية الهند السيد أجيت دوفال.

وجرى خلال الاستقبال استعراض مجالات التعاون المشترك، إلى جانب مناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة وتبادل وجهات النظر حيالها.
حضر الاستقبال، وكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

