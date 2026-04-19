وزير الخارجية يستقبل مستشار الأمن الوطني بجمهورية الهند

البلاد (الرياض) استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم مستشار الأمن الوطني بجمهورية الهند السيد أجيت دوفال. وجرى خلال الاستقبال استعراض مجالات التعاون المشترك، إلى جانب مناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة وتبادل وجهات النظر حيالها. حضر الاستقبال، وكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي.