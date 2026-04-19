مجلس التعاون يؤكد ضرورة ضمان حرية الملاحة.. ترحيب خليجي بالإدانة الدولية لإغلاق هرمز

رحّب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، بقرار اللجنة القانونية للمنظمة البحرية الدولية، الذي أدان بشدة ما وصفه بإغلاق مضيق هرمز من جانب إيران، إلى جانب هجمات وتهديدات طالت سفناً في المنطقة، بحسب ما ورد في القرار الدولي الأخير.

وأشاد البديوي بالقرار الصادر عن اللجنة خلال دورتها الـ113، الذي تضمن إدانة أيضاً لتهديدات مرتبطة بزرع الألغام في مضيق هرمز ومحيطه، إضافة إلى النظام الذي فرضته طهران لفرض رسوم على السفن العابرة للممر الملاحي الحيوي.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون أهمية التزام المجتمع الدولي بتنفيذ هذا القرار وفقاً للقانون الدولي، مشدداً على ضرورة ضمان حرية الملاحة، ومرور السفن عبر مضيق هرمز دون عوائق، نظراً لأهمية الممر في حركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة.

كما أشار البيان إلى ترحيب دول المجلس بالإدانة التي شملت ما وصفته بانتهاكات واعتداءات إيرانية على أراضي دول مجلس التعاون ودولة الأردن، في سياق التوترات الإقليمية المرتبطة بأمن الملاحة في الخليج.

وأثنى البديوي على الدور الذي قامت به دولة الإمارات في إعداد ودعم القرار، معتبراً أنه يعكس موقفاً دولياً متزايداً تجاه أهمية حماية الممرات البحرية الاستراتيجية وضمان عدم استخدامها كورقة ضغط سياسية أو عسكرية.

يأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات الإقليمية المرتبطة بمضيق هرمز، أحد أهم الشرايين الحيوية لتجارة النفط والغاز عالمياً، وسط دعوات دولية متكررة؛ لتعزيز أمن الملاحة البحرية واستقرار خطوط الإمداد.