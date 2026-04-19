مانشستر سيتي يصعق آرسنال ويقترب من صدارة ” البريمرليج”

19 أبريل 2026

البلاد (جدة)

ضيق فريق مانشستر سيتي الخناق على أرسنال المتصدر، بعدما نجح في تحقيق فوز مثير بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على ملعب «الاتحاد»، في قمة مواجهات الجولة الـ33 بالدوري الإنجليزي الممتاز، ليقترب السيتيزن من الصدارة.
افتتح الفرنسي ريان شرقي شريط أهداف المباراة لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 16، بعد مجهود فردي رائع.

وسرعان ما خطف نادي آرسنال التعادل في الدقيقة 18، بعد خطأ فادح من الإيطالي دوناروما، حارس مرمى نادي مانشستر سيتي.

على الجانب الآخر، فشل هالاند في تشكيل خطورة حقيقية على مرمى آرسنال، بينما شكل ريان شرقي تهديدًا قويًا على دفاعات آرسنال؛ بحثًا عن تسجيل هدف ثان.

وفي الدقيقة 65، سجل إيرلينج هالاند الهدف الثاني لنادي مانشستر سيتي بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

بتلك النتيجة، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثاني، مع امتلاكه لمباراة مؤجلة، ما يضع السيتي في موقع جيد من الناحية الحسابية للانقضاض على القمة في الجولات الأخيرة، بينما تجمد رصيد آرسنال عند النقطة 70 في صدارة الترتيب.

