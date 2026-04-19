الرياضة

ليفربول يحسم ديربي ميرسيسايد بثنائية” صلاح وفان دايك”

3 / ذو القعدة / 1447 هـ      19 أبريل 2026

البلاد (جدة)

سجل النجم المصري محمد صلاح، لفريقه ليفربول، الأحد، في آخر مباراة “ديربي ميرسيسايد” يشارك فيها، بعد إعلان رحيله عن الفريق نهاية الموسم.

وحقق فريق ليفربول انتصارًا صعبًا، مساء الأحد، بثنائية مقابل هدف على ملعب غريمه في نفس المدينة، إيفرتون، في الجولة 33 من منافسات البريميرليغ.

واستغل صلاح تمرير ممتازة من زميله كودي خاكبو، ليسجل في مرمى الغريم إيفرتون بالشوط الأول.

وعادل إيفرتون النتيجة في الدقيقة 54، عن طريقه مهاجمه بيتو.

وحسم القائد فيرجل فان دايك اللقاء، برأسية في الدقيقة العاشرة من الوقت بد الضائع، ليخطف الفوز المهم للريدز.

يذكر أن هدف صلاح في مرمى إيفرتون هو التاسع له خلال مواجهاته ضد “التوفيز” في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحصل النجم المصري على أعلى تقييم بين لاعبي ليفربول في اللقاء، وفقا لموقع “سوفا سكور”.

بهذا الانتصار، ابتعد ليفربول في المركز الخامس المؤهل لدوري أبطال أوروبا، بفارق 7 نقاط عن تشلسي، ما وضعه في موقف مريح للتأهل.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *