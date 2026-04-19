على حساب زاخو العراقي.. الشباب إلى نهائي دوري أبطال الخليج

تأهل فريق الشباب إلى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال الخليج، بعد فوزه على نظيره زاخو العراقي بركلات الترجيح (4/3)، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، بالدوحة، في نصف نهائي البطولة التي تقام في قطر.
أهدر المغربي عبدالرزاق حمدالله هجمتين محققتين في الشوط الثاني من المباراة، ليحرم فريقه من خطف الأسبقية في اللقاء، الذي امتد إلى 120 دقيقة.
افتتح نادي زاخو التسجيل عن طريق أيوب أديشو في الدقيقة 74 من ضربة رأسية قوية، فيما عادل نادي الشباب النتيجة في الوقت بدلاً من الضائع للمباراة عن طريق البلجيكي كاراسكو من ركلة جزاء.
واستمر التعادل في الوقتين الإضافيين؛ ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح؛ حيث سجل للشباب كل من” كاراسكو وعبدالرزاق حمدالله وياسين عدلي وهوديت، بينما أهدر علي الأسمري الركلة الخامسة، فيما نجح مارسيلو جروهي في التصدي لركلتين من لاعبي زاخو.
ويواجه نادي الشباب في المباراة النهائية الفائز من مباراة الريان القطري والقادسية الكويتي.
