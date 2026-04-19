طهران تحسم موقفها: نقل اليورانيوم المخصب إلى أمريكا مرفوض

أكدت إيران، أن فكرة نقل مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة “غير مطروحة إطلاقاً”، وذلك في رد مباشر على تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترمب تحدث فيها عن تفاهمات محتملة بشأن هذا الملف النووي الحساس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي: إن اليورانيوم المخصب الإيراني “لن ينقل إلى أي مكان”، مشدداً على أن هذا الملف يرتبط بالسيادة الوطنية ويكتسب أهمية خاصة لدى طهران، التي تعتبره قضية غير قابلة للتفاوض خارج حدودها.

وأضاف بقائي أن “نقل اليورانيوم إلى الولايات المتحدة ليس خياراً مطروحاً”، مؤكداً أن هذا الموضوع لم يُطرح أصلاً خلال المحادثات الجارية بين الجانبين، والتي تركز– بحسب قوله– على إيجاد حلول للنزاع القائم وليس على نقل المواد النووية.

وأوضح أن مسار التفاوض الحالي يختلف عن السابق، إذ لم يعد يقتصر على الملف النووي فقط، بل بات يشمل قضايا أوسع، من بينها إنهاء الحرب ورفع العقوبات، إضافة إلى مناقشات تتعلق بالتعويضات عن الأضرار التي لحقت بإيران خلال النزاع.

في المقابل، كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد صرّح بأن إيران “وافقت على تسليم الغبار النووي”، في إشارة إلى مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، مؤكداً في تصريحات لاحقة أن واشنطن ستعمل مع طهران على “انتشال” هذا المخزون ونقله إلى الولايات المتحدة.

وقال ترمب: إن العملية ستتم بشكل مشترك و”بوتيرة هادئة”، مشيراً إلى استخدام معدات ثقيلة لاستخراج المواد المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، في إطار تفاهمات ما تزال قيد النقاش.

وتشير التقديرات إلى أن إيران تمتلك أكثر من 900 رطل من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%، وهو مستوى يثير مخاوف دولية نظراً لاقترابه من العتبة التي يمكن استخدامها في إنتاج سلاح نووي، ما يجعل هذا الملف أحد أكثر نقاط الخلاف تعقيداً في المفاوضات بين الجانبين.

وتؤكد طهران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية، خصوصاً إنتاج الطاقة، فيما تصر واشنطن على منع إيران من امتلاك سلاح نووي؛ باعتباره أولوية إستراتيجية في أي اتفاق محتمل.