ضبط 14 ألف مخالف وترحيل 12 ألفاً

البلاد (الرياض)

أعلنت وزارة الداخلية، أمس (السبت، أن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أسفرت خلال أسبوع، عن ضبط 14487 مخالفاً في مناطق المملكة كافةً. وأوضحت الوزارة أن الحملات أسفرت عن ضبط 7911 مخالفاً لنظام الإقامة، و3588 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و2988 مخالفاً لنظام العمل، فيما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1382 شخصاً، منهم 38% يمنيو الجنسية، و61% إثيوبيو الجنسية، وجنسيات أخرى 1%.

وأبانت أنه جرى ضبط 43 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، كما تم ضبط 23 متورطـًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وأشارت إلى أنه بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 39258 وافداً مخالفاً، منهم 35460 رجلاً، و3798 سيدة، كما تم إحالة 21127 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 11240 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 12554 مخالفاً.

وأكدت الوزارة أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو نقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلتي النقل والسكن المستخدمتين للإيواء، إضافةً إلى التشهير به.

وأضافت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمناطق: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية، و999، و996 في بقية مناطق المملكة.