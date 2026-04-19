ريال سوسيداد يهزم أتلتيكو مدريد ويتوج بطلًا لكأس ملك إسبانيا

توج فريق ريال سوسيداد بلقب كأس ملك إسبانيا لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه، بعد فوزه على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح (4 – 3)، إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (2 – 2)، في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء أمس.
وكان ريال سوسيداد قد استهل التسجيل مبكرًا عن طريق أندير بارينتشيا في الدقيقة الأولى، قبل أن يضيف ميكيل أويارزابال الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة (45+1)، فيما جاء هدفا أتلتيكو مدريد بواسطة أديمولا لوكمان في الدقيقة 19، وخوليان ألفاريز في الدقيقة 83.
وعقب اللجوء إلى ركلات الترجيح، تصدى حارس سوسيداد أوناي ماريرو لركلتي ألكسندر سورلوث وخوليان ألفاريز، بينما أهدر أوسكارسون ركلة لصالح سوسيداد.
وسجل للفريق البطل كل من: كارلوس سولير، ولوكا سوسيتش، وإيهين مونيوز، وبابلو مارين، بينما سجل لأتلتيكو مدريد كل من: نيكولاس غونزاليس، وتياغو ألمادا، وأليكس بايينا.
