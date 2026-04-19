خلال ليلة واحدة في عدة مناطق.. روسيا تعلن إسقاط 258 مسيرة أوكرانية

البلاد (موسكو)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس (السبت)، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت ودمرت 258 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليلة الماضية، في واحدة من أوسع عمليات التصدي الجوية، التي يتم الإعلان عنها في الفترة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي، أن المسيّرات تم إسقاطها فوق عدة أقاليم روسية، من بينها كراسنودار والقرم وأستراخان وبيلغورود وبريانسك وفولغوغراد وفورونيج وكورسك ولينينغراد ونوفغورود وبسكوف وروستوف وسامارا وساراتوف وسمولينسك وتامبوف وأوليانوفسك، إضافة إلى مناطق فوق مياه بحر آزوف والبحر الأسود.

وأشار البيان إلى أن عملية الاعتراض جرت خلال الفترة ما بين الساعة الثامنة مساءً بتوقيت موسكو يوم 17 أبريل وحتى الثامنة صباحاً من يوم 18 أبريل، مؤكداً أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية “عملت بكفاءة” في التصدي للهجمات الجوية.

وفي سياق متصل، أعلن حاكم مقاطعة لينينغراد ألكسندر دروزدينكو، أن الدفاعات الجوية الروسية نجحت في إسقاط 27 مسيّرة أوكرانية إضافية في أجواء المقاطعة، دون الإشارة إلى وقوع خسائر بشرية أو أضرار جسيمة.

تأتي هذه التطورات في إطار تصاعد الهجمات المتبادلة بالطائرات المسيّرة بين روسيا وأوكرانيا، والتي باتت تشكل أحد أبرز ملامح المواجهة العسكرية المستمرة بين الجانبين، وسط تركيز متزايد على استهداف البنية التحتية والمناطق الحيوية داخل العمق الروسي.

وتشير موسكو بشكل متكرر إلى نجاح دفاعاتها الجوية في اعتراض عدد كبير من المسيّرات الأوكرانية، بينما تؤكد كييف من جانبها استمرار عملياتها الجوية كجزء من إستراتيجية الضغط على المواقع العسكرية والاقتصادية داخل روسيا.