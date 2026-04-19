تتويج الفائزين في بطولة المملكة “الجولة الماسية” للمبارزة

3 / ذو القعدة / 1447 هـ      19 أبريل 2026

 

البلاد (الخبر)
اختتمت أمس منافسات بطولة المملكة للمبارزة تحت (13) عامًا (الجولة الماسية)، في صالة المبارزة بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر.
وتُوّج الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للمبارزة عبدالله السنيد، الفائزين بالأسلحة الثلاثة، حيث حقق رضا كشكش (الهدى) الميدالية الذهبية في سلاح الشيش، ونال زميله حبيب التاروتي، الفضية، وفاز سامي يأنس (الباحة) بالبرونزية، وحصل عباس التاروتي (النهضة) على المركز الثالث مكرر.
وفي سلاح السيبر، حصد ثامر البشير (الهلال) الميدالية الذهبية، ونال مالك عطى (الباحة) الفضية، وحصل علي العماني (الهدى) على البرونزية، فيما حقق سلمان البلوشي (النصر) المركز الثالث مكرر.
وانتزع ياسين الداوود (الهدى) ذهبية سلاح الأبيه، وحصد محمد حسين (الباتيك) الفضية، وحقق علي الحجيري (الهدى) الميدالية البرونزية، وجاء هادي آل هاشم (النور) في المركز الثالث مكرر.
