تألق فرسان الأخضر في نهائي بطولة الاتحاد الدولي للفروسية بالدوحة

البلاد (جدة)
قدّم فرسان وفارسات المنتخب السعودي لقفز الحواجز، من فئات الأشبال والناشئين والشباب، مستويات متميزة خلال مشاركتهم في نهائي بطولة الاتحاد الدولي للفروسية (المجموعة السابعة) التي أُقيمت في العاصمة القطرية الدوحة.
وتمكّن فريق الأشبال من تحقيق الميدالية البرونزية في نهائي الفرق، ومثّله كلٌ من: هالة الرشيد، محمد المطيري، عبدالله اليوسف، عبدالله الغزاوي.
وفي فئة الناشئين، نجح الفريق في حصد الميدالية الفضية في نهائي الفرق، بمشاركة كل من: سعود الرشيد، عبدالعزيز قحل، عبدالمجيد الخماش، عبدالهادي القحطاني.
وفي فئة الناشئين، نجح الفريق في حصد الميدالية الفضية في نهائي الفرق، بمشاركة كل من: سعود الرشيد، عبدالعزيز قحل، عبدالمجيد الخماش، عبدالهادي القحطاني.
أما في فئة الشباب، فقد أحرز الفريق الميدالية البرونزية في نهائي الفرق، ومثّله كلٌ من: حسن آل هادي، مشهور العثيم، عبدالرحمن قحل، عبدالعزيز العوهلي.
وعلى صعيد المنافسات الفردية، تُوّج الفارس، عبدالهادي القحطاني بالميدالية البرونزية في فئة الشباب.
وعلى صعيد المنافسات الفردية، تُوّج الفارس، عبدالهادي القحطاني بالميدالية البرونزية في فئة الشباب.