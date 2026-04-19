برعاية أمير منطقة مكة المكرمة.. القنفذة تستعد لإطلاق مهرجان المانجو 

البلاد (جدة)
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ينطلق بمحافظة القنفذة مهرجان المانجو الخامس عشر، يوم الأربعاء المقبل، ولمدة ثلاثة أيام في الحديقة العامة بالمحافظة، في حدث يعكس تنامي الحضور الزراعي للمحافظة ودوره في دعم الاقتصاد المحلي.
وأفاد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس، بأن المهرجان يأتي امتدادًا لمسار تطويري متواصل لزراعة المانجو، وتعزيز مكانة القنفذة كإحدى أبرز مناطق الإنتاج في المملكة.
من جانبه، أشار مدير مكتب الوزارة بالمحافظة المهندس أحمد بن عبدالله القرني إلى أن عدد مزارع المانجو تجاوز 4 آلاف مزرعة، بإنتاج سنوي يفوق 52 ألف طن، مع موسم حصاد يمتد لأكثر من ثلاثة أشهر، مبينًا أن هناك عددًا كبيرًا من مزارعي المانجو يمتلكون أكثر من نصف مليون شجرة مانجو، في دلالة على التوسع الزراعي المتسارع الذي شهدته المحافظة، وأن القنفذة تُعد من أعلى المحافظات إنتاجًا على مستوى المملكة، مقارنة بمنطقة جازان التي تتصدر الإنتاج على مستوى المناطق.
وأكد أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تواصل دعم زراعة المانجو والفواكه الاستوائية عبر منظومة متكاملة تشمل الدعم الفني والتقني، وتنظيم الورش والبرامج الإرشادية، واستقطاب خبراء مختصين من الجامعات ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، إلى جانب تقديم الإرشادات الزراعية للمزارعين في بداية كل موسم، خصوصًا فيما يتعلق بمكافحة أمراض المحاصيل، وهو ما أسهم في تحسين جودة الإنتاج وزيادته.
وتعود زراعة المانجو في القنفذة إلى أكثر من خمسين عامًا، حيث شهدت تطورًا مستمرًا بدعم حكومي، مما جعلها من المحاصيل الموسمية المجدية اقتصاديًا، وأسهم في تحولها إلى نشاط زراعي واستثماري بارز في المحافظة.
ومنذ عام 1431هـ، شهدت القنفذة تنظيم 14 مهرجانًا للمانجو، أسهمت في دعم المزارعين وتسويق منتجاتهم، وتعريف الزوار بهذه الفاكهة التي أصبحت أحد أبرز ملامح الهوية الزراعية للمحافظة.
ويضم المهرجان هذا العام معارض للمزارعين والمنتجات الزراعية، وأركانًا للأسر المنتجة، وعربات للأطعمة، إلى جانب فعاليات مسرحية وركن للتصوير، إضافة إلى سحوبات على جوائز تشمل أجهزة هواتف محمولة، في تجربة تجمع بين التسويق والترفيه وتعزيز الحضور الزراعي المحلي.
ويضم المهرجان هذا العام معارض للمزارعين والمنتجات الزراعية، وأركانًا للأسر المنتجة، وعربات للأطعمة، إلى جانب فعاليات مسرحية وركن للتصوير، إضافة إلى سحوبات على جوائز تشمل أجهزة هواتف محمولة، في تجربة تجمع بين التسويق والترفيه وتعزيز الحضور الزراعي المحلي.